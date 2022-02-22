​Ботхейм рассказал о словах Холанна перед его переходом в «Краснодар»

В зимнее трансферное окно состав «Краснодара» пополнил норвежский нападающий Эрик Ботхейм. Он с детства дружит с известным игроком дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холанном, за которым сейчас гоняются чуть ли не все топовые клубы Европы. Ботхейм сообщил, что перед переходом в «Краснодар» он советовался с Холанном и его отцом. Они поддержали его выбор.

«Холанн сказал: «Если ты уверен - соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии», - высказался Ботхейм для sport24.

По словам Эрика Ботхейма, Эрлинг Холанн уверен, что в «Краснодаре» он сможет развиваться как игрок.