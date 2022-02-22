​Эксперт рассказал, как на ЦСКА повлияют санкции против спонсора

Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В списке оказался и «Промсвязьбанк», который является спонсором ЦСКА. Эксперт Ян Арт, являющийся кандидатом экономических наук, оценил влияние санкций на московский футбольный клуб.

«Мне кажется, что это некритично скажется на ЦСКА. Я уверен, что в ситуации, когда юридическое лицо из России получает ущерб из-за политики, скорее всего, будет принято какое-то решение о государственной поддержке», - высказался Арт, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт уже в субботу, 26 февраля. В этот день команда Алексея Березуцкого сыграет против «Спартака» в главном дерби Москвы.

ЦСКА на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.