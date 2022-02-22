В ближайшее время «Локомотив» может закрыть сделку по 18-летнему полузащитнику Виллиоту Сведбергу, выступающему за «Хаммарбю». В шведском клубе высказались по поводу переговоров.

«Уже не секрет, что переговоры идут. Но пока договорённости финальной нет. В любом случае, Сведберг останется в команде до лета», - заявили в «Хаммарбю» на вопрос корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

По информации нашего издания, «Локомотив» заплатит за трансфер Виллиота Сведберга 5,5 миллиона евро.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже на ближайших выходных.