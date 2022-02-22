В последний день зимнего трансферного окна «Уфа» объявила о переходе в свои ряды Боли Болинголи Мбомбо. 26-летний левый защитник был арендован у шотландского «Селтика» на остаток сезона 2021/2022.

Боли Болинголи является двоюродным братом известного нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. В сезоне 2021/2022 Болинголи провёл за «Селтик» только два матча.

«Уфа» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России, то есть находится в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 27 февраля. Соперником уфимцев будет «Ахмат».