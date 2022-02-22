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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку официально

22 Февраля 2022 • 17:20 Комментировать

В последний день зимнего трансферного окна «Уфа» объявила о переходе в свои ряды Боли Болинголи Мбомбо. 26-летний левый защитник был арендован у шотландского «Селтика» на остаток сезона 2021/2022.

Боли Болинголи является двоюродным братом известного нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. В сезоне 2021/2022 Болинголи провёл за «Селтик» только два матча.  

«Уфа» на текущий момент занимает предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги России, то есть находится в зоне прямого вылета. Ближайший матч команда проведёт в воскресенье, 27 февраля. Соперником уфимцев будет «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Селтик Уфа трансферы футбола - зима 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022 Боли Болинголи
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