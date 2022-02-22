​Агент Тюкавина прокомментировал слухи о «Боруссии»

Ходят слухи, что Константин Тюкавин из московского «Динамо» находится на карандаше у дортмундской «Боруссии». По поводу этой информации высказался агент 19-летнего форварда Алексей Сафонов.

«Я тоже слышал, что «Боруссия» хотела бы приобрести острого, результативного нападающего. Но с конкретными предложениями к нам пока никто не обращался», - слова агент приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2021/2022 Константин Тюкавин провёл во всех соревнованиях 20 матчей. На счету молодого нападающего шесть голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что «Динамо» на текущий момент располагается на второй строчке в турнирной таблице Премьер-лиги России.