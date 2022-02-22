​Шварц высказался о Карпине

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своём общении с наставником сборной России Валерием Карпиным во время зимних тренировочных сборов. По словам немца, с Карпиным у него состоялся долгий и обстоятельный разговор.

«Это прекрасный специалист со своим узнаваемым почерком и принципами работы. Теперь я познакомился с Карпиным лично. Он мне очень понравился как человек», - высказался Шварц, чьи слова приводятся на официальном сайте «Динамо».

Также Шварц назвал темы, которые он обсуждал с Карпиным.

«Обсудили индивидуально игроков, отдельные игровые идеи, принципы футбола и тренировок», - сказал Шварц, пожелав Карпину и сборной России успехов.

Ближайший матч сборная России проведёт против Польши 24 марта.