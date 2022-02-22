​Великобритания ввела санкции против спонсора ЦСКА

После признания Россией ДНР и ЛНР и подписания соответствующих документов Великобритания ввела санкции против пяти российских банков. В этом списке находится «Промсвязьбанк», являющийся спонсором футбольного ЦСКА.

Пока непонятно, как именно введение этих санкций может отразиться на деятельности московского футбольного клуба.

ЦСКА на текущий момент располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 26 февраля. Соперником московских «армейцев» будет «Спартак».