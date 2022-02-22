В начале февраля «Спартак» объявлял о том, что летом состав команды пополнит защитник Никита Чернов. Впрочем, переход 26-летнего защитника из «Крыльев Советов» состоялся уже сейчас, о чём договорились клубы. Об этом рассказывается на официальном сайте «красно-белых».

В то же время в обратном направлении – из «Спартака» в «Крылья Советов» - отправился защитник Илья Гапонов. Речь идёт об аренде до конца текущего сезона с правом выкупа.

Трансферное окно в России закрывается сегодня, 22 февраля.

«Спартак» ближайший матч проведёт в субботу, 26 февраля. Соперником команды Паоло Ваноли будет ЦСКА.