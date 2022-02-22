​Черевченко прокомментировал уход из «Химок»

Во вторник было объявлено об уходе Игоря Черевченко с должности главного тренера «Химок». Сам специалист дал комментарий после отставки.

«Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» - сказал Черевченко, чьи слова приводятся на официальном сайте подмосковного клуба.

«Химки» на текущий момент занимают последнюю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 26 февраля. Соперником «Химок» будет московское «Динамо».