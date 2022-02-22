На официальном сайте «Химок была размещена информация о расставании с Игорем Черевченко, занимавшим должность главного тренера команды. Любопытно, что Черевченко уходит из подмосковного клуба второй раз за сезон – в ноябре он вдруг вернулся на тренерский мостик «жёлто-чёрных» спустя три недели после увольнения.

«Химки» остались без тренера за четыре дня до первого официального матча в 2022 году – 26 февраля команда сыграет против «Динамо» на своём поле.

На текущий момент «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков в восемнадцати турах.