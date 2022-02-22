Стало известно, сколько заработал ЦСКА на трансфере Васина

Сегодня, 22 февраля, московский ЦСКА официально отрапортовал об уходе 33-летнего центрального защитника Виктора Васина. Опытный футболист продолжит свою карьеру в чемпионате Казахстана, где будет выступать за «Кайрат».

Финансовая сторона сделки не разглашалась, однако, по информации портала Transfermarkt, на трансфере Васина «армейцы» заработали 100 тысяч евро.

Виктор заключил с «Кайратом» контракт до окончания текущего года. По истечении срока трудового договора стороны могут пролонгировать сотрудничество на один сезон.

В сезоне-2021/2022 защитник провел всего шесть поединков в различных турнирах.