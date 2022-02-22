Газизов отреагировал на выпад Заремы

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, ныне работающий на руководящей должности в «Уфе», отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна.

«Я на это реагировать точно не буду. Это все без меня», - приводятся слова функционера на страницах «Спорт-экспресса».

Ранее Зарема назвала Газизова «инфобашкиром» и посоветовала ему начать писать книги в жанре фэнтези.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» на протяжении шести месяцев – с июля по декабрь 2020 года.