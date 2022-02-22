Салихова: «Газизов - настоящий инфобашкир, ему пора вести марафоны желаний»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о бывшем генеральном директоре клуба Шамиле Газизове.

«Эффективному менеджеру пора начать писать книги - лучше всего в жанре фэнтези. Или вести марафоны желаний. Настоящий инфобашкир», - цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

Газизов занимал руководящую должность в московском клубе на протяжении пяти месяцев. После ухода из «Спартака» он занял аналогичный пост в «Уфе».

В ближайший уик-энд будет возобновлен розыгрыш российской Премьер-лиги. После 18 туров «Спартака» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице.