Васин - об уходе из ЦСКА: «Пришло время выйти из зоны комфорта»

Бывший защитник московского ЦСКА Виктор Васин, перебравшийся в чемпионат Казахстана, прокомментировал свой уход из российского клуба.

«11 лет в ЦСКА - огромный срок, был счастлив провести столько лет в клубе. Пришло время выйти из зоны комфорта. Желаю ЦСКА максимальных успехов», - написал 33-летний футболист в своем инстаграм-аккаунте.

Вместе с «армейцами» Васин трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал кубок страны.

Новым местом работы Виктора стал «Кайрат». Если верить СМИ, стороны заключили однолетнее трудовое соглашение с возможностью пролонгации на сезон.