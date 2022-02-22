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Газизов: «Я не говорил, что Тедеско - гей»

22 Февраля 2022 • 12:07 Комментировать (1)

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов, покинувший столичный клуб со скандалом, ответил на слова Заремы Салиховой, жены Леонида Федуна, о том, что он распространял слухи о нетрадиционной ориентации бывшего наставника команды Доменико Тедеско.

«Это *** [вранье] все. Я не говорил, что Тедеско – гей. Салихова привирает, как ей удобно», - цитирует функционера Sports.ru.

Газизов проработал в московском клубе около полугода, после чего был уволен с должности гендиректора. После этого Шамиль вернулся в «Уфу», где занял аналогичный пост в структуре клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Газизов Доменико Тедеско Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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Volond
22 Февраля 2022 в 12:39
если бы такие новости меньше освещали, то может быть и собаки гавкать перестали бы
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