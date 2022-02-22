«Рубин» готовит громкий трансфер - на прицеле футболист «Челси»

Казанский «Рубин» проявляет заинтересованность в полузащитнике Россе Баркли, который выступает в английской Премьер-лиге за лондонский «Челси». Клуб из Татарстана уже якобы вступил в переговоры с «пенсионерами».

По информации таблоида Mirror, казанцы хотят оформить аренду 28-летнего игрока до окончания нынешнего сезона. Баркли может отправиться в Россию для набора оптимальной формы, чтобы потом вернуться на Туманный Альбион и трудоустроиться в одном из клубов АПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Росс принял участие в пяти поединках, не отметившись голевыми действиями.