Московский ЦСКА отрапортовал об уходе центрального защитника Виктора Васина. 33-летний футболист переехал в чемпионат Казахстана, где будет выступать за «Кайрат».

Пресс-служба «армейцев» поблагодарила игрока за вклад в достижения команды и пожелала ему успешного продолжения карьеры.

Ранее в СМИ сообщалось, что трудовой договор россиянина с «Кайратом» будет рассчитан на один год с возможностью пролонгации на сезон.

За московский коллектив Васин выступал с 2011 года. В нынешнем сезоне чемпионата России он провел пять поединков, в которых не отметился результативными действиями.