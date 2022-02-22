Юран может возглавить клуб РПЛ

Подмосковные «Химки» могут сменить главного тренера, об этом сообщил посредством своего телеграм-канала инсайдер Сергей Ильёв.

Согласно сведениям источника, занять место наставника команды может Сергей Юран, который в настоящий момент работает в первенстве ФНЛ со «СКА-Хабаровском». Подписание контракта с 52-летним специалистом лоббирует главный инвестор клуба Туфан Садыгов.

Вполне возможно, что Юран сменит Игоря Черевченко до возобновления чемпионата России.

По итогам 18 туров Премьер-лиги «Химки» занимают последнее место в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва команда встретится с московским «Динамо».