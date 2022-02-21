«В России команды просто носились туда-обратно»: Каррера сравнил работу над тактикой в Серии А и РПЛ

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился интересными мыслями по поводу работы тренеров в России, сравнив местное первенство с чемпионатом Италии. Специалист заявил, что разница в подготовке футболистов к матчам является довольно ощутимой.

«Когда я работал в России, команды просто носились туда-обратно. Там очень мало работают над тактикой. Со временем ситуация стала лучше, и, теперь, возможно, с российскими коллективами играть не так просто. Я всегда придерживался мнения, что фаворитов в футболе нет, все решается непосредственно на поле», - прокомментировал Каррера в разговоре с Calcio Napoli 1926.