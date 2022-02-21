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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Группа клубов РПЛ инициирует проведение собрания по поводу лимита

21 Февраля 2022 • 19:38 Комментировать

Группа клубов РПЛ намерена обратиться с запросом в РПЛ по поводу нового лимита на легионеров и провести собрание на этот счёт. По данным «РБ Спорт», клубы удивлены появлявшейся информацией о выработке нового лимита, несмотря на отсутствие согласования на их уровне.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что новый лимит на легионеров в чемпионате России уже согласован. Речь идёт о формате с 13 легионерами в заявке при ограничении их одновременного пребывания на поле 8 футболистами.

Напомним, что чемпионат России возобновится уже на ближайших выходных.

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лимит на легионеров РПЛ
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