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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с паспортом Мампасси

21 Февраля 2022 • 16:52 Комментировать

«Локомотив» внёс в заявочный лист защитника Марка Мампасси, который был куплен зимой у донецкого «Шахтёра». Сначала на сайте Премьер-лиги России Мампасси значился как украинец, но затем гражданство игрока изменилось на российское.

Комментарий по поводу ситуации дали в пресс-службе «Локомотива».

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», - ответ пресс-службы москвичей приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 27 февраля – против «Краснодара» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марк Мампасси
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