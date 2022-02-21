​В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с паспортом Мампасси

«Локомотив» внёс в заявочный лист защитника Марка Мампасси, который был куплен зимой у донецкого «Шахтёра». Сначала на сайте Премьер-лиги России Мампасси значился как украинец, но затем гражданство игрока изменилось на российское.

Комментарий по поводу ситуации дали в пресс-службе «Локомотива».

«У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером», - ответ пресс-службы москвичей приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 27 февраля – против «Краснодара» в Премьер-лиге.