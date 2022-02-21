«Зенит» уже находится в Испании, где в четверг команда проведёт ответный матч Лиги Европы против «Бетиса». На тренировочное занятие питерской команды пришёл страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме. Это можно увидеть на видео, которое опубликовала пресс-служба «сине-бело-голубых» в YouTube.

Как известно, «Локомотив» в настоящий момент тоже находится в Испании, где готовится ко второй части сезона в России.

«Зенит» проиграл первый матч против «Бетиса» на своём поле со счётом 2:3. Теперь команда Сергея Семака постарается отыграть и пройти дальше.