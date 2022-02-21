На официальном сайте Премьер-лиги России была опубликована информация о назначении нового директора по безопасности. Должность занял Александр Ивочкин, который ранее работал в органах безопасности РФ.

Александр Мейтин, который руководил дирекцией безопасности РПЛ с 2008 года, перешёл на должность советника президента РПЛ Ашота Хачатурянца.

Стоит отметить, что чемпионат России возобновится уже на ближайших выходных. Матчи девятнадцатого тура пройдут с 26 по 28 февраля включительно. Лидером Премьер-лиги на текущий момент является «Зенит», который опережает второе «Динамо» на два очка.