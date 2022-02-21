Кутепова сватают в «Крылья Советов» - «Спартак» отреагировал

В СМИ начала гулять новость о возможном переходе защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова в самарские «Крылья Советов». Таким инсайдом поделился журналист Иван Карпов посредством своего телеграм-аккаунта.

В стане «красно-белых» быстро отреагировали на эту информацию. Глава пресс-службы Дмитрий Зеленов пролил свет по ситуации с игроком.

«Новость об уходе в «Крылья Советов» Кутепова не соответствует действительности», - приводит слова представителя «Спартака» «Спорт-экспресс».

В настоящий момент Илья восстанавливается после повреждения. В нынешнем сезоне РПЛ защитник принял участие всего в трех матчах.