Боярский - о новой эмблеме «Спартака»: «Это им не поможет»

Артист театра и кино, преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал новый логотип московского «Спартака». «Красно-белые» изменили клубную эмблему в честь своего столетия.

«Это им не поможет! Как играли, так и будут играть. Это не выход для «Спартака», - передает слова Михаила «Спорт-экспресс».

Напомним, что 18 апреля футбольному клубу «Спартак» исполнится 100 лет.

«Народная команда» неудачно проводит нынешний сезон в чемпионате России. После 18 сыгранных туров подопечные Паоло Ваноли занимают лишь девятое место в турнирной таблице.