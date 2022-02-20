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В товарищеской встрече между «Ростовом» и «Краснодаром» дело чуть не дошло до драки – видео видео

20 Февраля 2022 • 21:22 Комментировать
Краснодар
2:2
Ростов
окончен

Несмотря на товарищеский статус поединка, в матче между принципиальными соперниками «Ростовом» и «Краснодаром» произошла небольшая потасовка на футбольном поле. Причиной случившегося стал эпизод, который имел место быть в середине второго тайма.

Футболист «Краснодара» жестко пошел в подкат против оппонента, сыграв при этом мяч. Ему же и показалось, что игрок «Ростова» не убирал ноги в столкновении, пытавшись нанести травму. После этого оба начали размахивать руками – предотвращать дальнейшую стычку пришлось их партнерам по команде.

Напомним, что сам спарринг завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Краснодар
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