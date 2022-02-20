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Слуцкий подвёл итоги зимних тренировочных сборов «Рубина»

20 Февраля 2022 • 20:50 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Рубин
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги зимних тренировочных сборов команды. После контрольного поединка с ЦСКА, который стал заключительным в процессе подготовки ко второй половине сезона российской Премьер-лиги, наставник дал свой комментарий.

«Это были заключительные матчи подготовки, то есть максимально серьезные с максимально основным составом. Очень хорошие спарринги для сборов. Игровая часть сборов для основного состава завершена. Посмотрим, как наша подготовка скажется в сезоне», - рассказал Слуцкий в общении с пресс-службой клуба.

Напомним, что внутренне первенство для «Рубина» возобновится противостоянием с лидером турнирной таблицы, «Зенитом». Игра запланирована на 28 февраля.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
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