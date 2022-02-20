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Алексей Березуцкий: «Хороший спарринг с «Рубином» перед возобновлением сезона»

20 Февраля 2022 • 20:31 Комментировать

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий на клубном канале в YouTube - о матче с «Рубином» (1:1), трансфере Хорхе Карраскаля и отмене матча с «Текстильщиком»

- Хороший матч, хорошо подвигались. В первом тайме «Рубин», скорее всего, имел преимущество. Во втором тайме уже мы играли гораздо лучше. В общем-то хороший спарринг перед возобновлением сезона.

- Сегодня все новички вышли в старте. Решили проверить всех в бою?

- Нет, это было запланировано, что в любом случае в первом и втором таймах у нас играют все, потому что у нас не очень много получилось сегодня.

- Можете рассказать про трансфер Карраскаля и его удаление?

- Про трансфер это к спортивному директору. Про игрока? Вы сами видели всё. Он умеет играть в футбол, понимает футбол, техничный, может обыграть. В общем, игрок атакующей четверки/тройки, в зависимости от того, как мы будем играть.

- Про удаление сегодня говорили с ним?

- Я не знаю, оно было или нет. Тут товарищеская игра. Судья решил дать две желтые. Нет смысла об этом говорить совершенно.

- Чиди вышел вместо удаленного. Вы с Леонидом Викторовичем сразу договаривались, что если что?..

- На всех товарищеских играх всегда перед матчем обговариваются правила. Так как матч товарищеский, удаленный игрок был заменен, можно было делать обратные замены. Обычная практика товарищеских матчей.

- Поступила информация, что отменена игра с «Текстильщиком».

- Да, изначально был план, что мы сыграем с «Текстильщиком» с участием тех, кто не сыграет сегодня. Хотели сыграть по 90 минут. План был - взять нескольких игроков из молодежной команды ввиду того, что пришлось бы брать, это было понятно уже вчера, не несколько игроков молодежной команды,  а 5-6 или 7, то сама игра как таковая просто не имеет смысла.

- Какие планы у команды теперь?

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- Планы? Доработать сбор в Турции и отправимся в Москву на первый матч. Все логично, по-моему.

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