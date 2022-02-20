За неделю до старта второй половины сезона московский ЦСКА и казанский «Рубин» провели спарринг в Турции. Подопечные Алексея Березуцкого не смогли удержать победу над командой Леонида Слуцкого, пропустив за две минуты до окончания основного времени матча.

Голом в составе «армейцев» отметился защитник Игорь Дивеев, а за «Рубин» забивал легионер Сеад Хакшабанович. Также красную карточку в дебютной встрече за ЦСКА получил зимний новичок Хорхе Карраскаль, присоединившийся к коллективу два дня назад.

Обзор всех вышеперечисленных моментов противостояния доступен в прикрепленном видео.