​«Краснодар» и «Ростов» разошлись миром в Марбелье

«Краснодар» и «Ростов» в воскресенье проводили товарищеское дерби в Марбелье. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Команда Даниэля Фарке быстро обеспечила себе преимущество в два гола благодаря точным ударам Эрика Ботхейма и Виктора Классона. Ростовчане отквитали один мяч ещё в первом тайме усилиями Максима Осипенко, а во втором тайме уравняли количество двоек на табло, когда Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

На следующих выходных возобновляется чемпионат России. «Краснодар» сыграет против «Локомотива», а «Ростов» - против «Крыльев Советов».