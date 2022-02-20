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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Краснодар» и «Ростов» разошлись миром в Марбелье

20 Февраля 2022 • 19:44 Комментировать
Краснодар
...
Ростов
Через -2 ч. -48 мин.

«Краснодар» и «Ростов» в воскресенье проводили товарищеское дерби в Марбелье. Команды сыграли вничью со счётом 2:2. Команда Даниэля Фарке быстро обеспечила себе преимущество в два гола благодаря точным ударам Эрика Ботхейма и Виктора Классона. Ростовчане отквитали один мяч ещё в первом тайме усилиями Максима Осипенко, а во втором тайме уравняли количество двоек на табло, когда Дмитрий Полоз реализовал пенальти.

На следующих выходных возобновляется чемпионат России. «Краснодар» сыграет против «Локомотива», а «Ростов» - против «Крыльев Советов».

Протокол игры  
Краснодар 2:2Ростов

 

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