​Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о Лантратове

Слухи продолжают связывать с «Зенитом» вратаря «Химок» Илью Лантратова. Появилась информация о том, что питерцы сделали официальное предложение по 26-летнему игроку. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».

«Мы не ведём переговоры с «Химками» по Лантратову», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

Илья Лантратов играет за «Химки» с лета 2019 года. В сезоне 2021/2022 голкипер провёл за подмосковный клуб 19 матчей, в которых пропустил 31 гол.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 2 миллиона евро.