​Гендиректор «Зенита» прокомментировал слухи о Лантратове

Слухи продолжают связывать с «Зенитом» вратаря «Химок» Илью Лантратова. Появилась информация о том, что питерцы сделали официальное предложение по 26-летнему игроку. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита».
«Мы не ведём переговоры с «Химками» по Лантратову», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».
Илья Лантратов играет за «Химки» с лета 2019 года. В сезоне 2021/2022 голкипер провёл за подмосковный клуб 19 матчей, в которых пропустил 31 гол.
Эксперты портала transfermarkt оценивают Илью Лантратова в 2 миллиона евро.
а. Вратаря ищут уже долгое время .
Летом Крицюка уже брали в похожей ситуации от безысходности .
б. Сейчас , в условиях "турбулентности" эпидемии возникла ситуация , при которой , в Зените нет здорового вратаря ,имеющего опыт игры в РПЛ , и которую необходимо разрешить сейчас , в новых и вполне конкретных обстоятельствах в соответствие с реальной оценкой сложившейся на середину февраля
Хотя многое было уже понятно в январе .
б.1. Кержаков пропустил половину сборов из-за болезни . И в любом случае Кержаков всего лишь человек из мяса и костей .
б.2. Крицюк вообще не ездил на сборы .Подлатают его /не подлатают , а в любом случае пропустил оба сбора и 28.02 будет явно не в форме . Он минус на неопределенный срок.
б.3. Оздоевский не имеет опыта игр в РПЛ. Ключевым фактором в таких матчах становится все-таки опыт. в. Осталось и в этом первенстве еще 12 игр !
А игра 28 февраля с Рубином имеет огромное значение из-за турнирных раскладов : Динамо уберет Химки и возьмет три очка .
г. сейчас просто необходим еще один вратарь : не Ломаев , так Лантратов или кто-то еще . . . Лантратов или Ломаев возможно не лучше имеющихся , но здоровы и могут играть 28.02. с Рубином
А летом будет видно ...
д. Об этом говорит и экономика . Золото сразу дало в этом сезоне около 40 млн . А чемпион (если РПЛ не опустится ниже 10-го места . ) сразу попадет в группу ЛЧ и получит сопоставимую сумму. А российского вратаря можно купить за 5 млн .
Лантратов , Ломаев или еще кто-то - значения не имеет.
Риск - упустить золото необходимо минимизировать.
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