​Сульшер посетит матч между «Краснодаром» и «Ростовом»

В воскресенье вечером «Краснодар» и «Ростов» проведут южное дерби на сборах в Испании. Эту игру посетит бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер.

По данным «РБ Спорт», Сульшер планирует посмотреть за игрой зимнего новичка «Краснодара» Эрика Ботхейма и пообщаться с новоиспечённым наставником «быков» Даниэлем Фарке.

Напомним, что Уле Гуннар Сульшер покинул должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в ноябре, отработав почти три года. В настоящий момент норвежский специалист не имеет клуба.

Стоит добавить, что чемпионат России возобновится уже на следующих выходных.