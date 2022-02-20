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​Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода» официально

20 Февраля 2022 • 17:39 Комментировать

Нападающий Сильвестр Игбун стал игроком «Нижнего Новгорода». Информацию подтвердил Равиль Измайлов, занимающий должность генерального директора нижегородского клуба.

«Да, это так. Срок - до конца сезона, до 31 мая», - слова Измайлова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в начале 2022 календарного года 31-летний Сильвестр Игбун ушёл из «Динамо». Также в России нападающий ранее защищал цвета «Уфы».

После первой части чемпионата «Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт 26 февраля – против «Урала» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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