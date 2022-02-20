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​В «Локомотиве» рассказали, когда в общую группу вернётся Миранчук

20 Февраля 2022 • 17:06 Комментировать

Антон Миранчук в последний раз играл за «Локомотив» ещё в средине августа. В дальнейшем полузащитник лечился из-за проблем с сухожилием и даже проходил реабилитацию в Германии.  В пресс-службе московского клуба высказалась по поводу состояния Миранчука и сроков его возвращения на поле.

«Антон Миранчук сейчас постепенно восстанавливается и набирает форму», - ответ пресс-службы приводит sport24.

В «Локомотиве» ожидают возвращения Антона Миранчука в общую группу в период мартовской паузы на матчи национальных сборных.

Ближайший официальный матч «Локомотив» проведёт 27 февраля – против «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Миранчук
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