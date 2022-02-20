​ЦСКА упустил победу над «Рубином»

В воскресенье в Турции товарищеский матч проводили московский ЦСКА и казанский «Рубин». Команда Алексея Березуцкого вела в счёте после гола Игоря Дивеева в первом тайме. Уравнять количество единиц на табло казанцы смогли только ближе к завершению встречи – результативным ударом отметился Сеад Хакшабанович.
Стоит сказать, что по ходу первого тайма с поля был удалён новичок ЦСКА Хорхе Карраскаль. Колумбийский полузащитник получил две жёлтые карточки. Поскольку игра была товарищеской, «армейцы» не играли в меньшинстве, а выпустили на футбольного поле другого игрока.
Протокол игры
|ЦСКА Москва
|1:1
|Рубин
|(1:0) Дивеев Игорь17'
|88'Хакшабанович Сеад (1:1)
Акинфеев Игорь•Набабкин Кирилл•Бийол Яка•Щенников Георгий•Дивеев Игорь•Обляков Иван•Медина Хесус•Мухин Максим•Заболотный Антон•Карраскаль Хорхе • 33'Язиджи Юсуф
20 февраля.
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