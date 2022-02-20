​ЦСКА объяснил отсутствие Фернандеса и Фукса в игре с «Рубином»

В воскресенье ЦСКА проводит товарищеский матч против «Рубина». В заявку москвичей не попали защитники Марио Фернандес и Бруно Фукс. В клубе объяснили отсутствие футболистов.

«Мы продолжаем осуществлять мониторинг состояния игроков, и сегодня, отталкиваясь от показателей физических кондиций, тренерский штаб освободил их от игры», - сказал врач Эдуард Безуглов, слова которого приводятся в телеграм-канале ЦСКА.

Следить за матчем между ЦСКА и «Рубином» можно в текстовой трансляции.

Отметим, что ближайшую официальную игру ЦСКА проведёт в субботу, 26 февраля. Команду Алексея Березуцкого ждёт главное дерби Москвы против «Спартака».