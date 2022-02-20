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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карраскаля удалили в первом матче за ЦСКА

20 Февраля 2022 • 15:40 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Рубин
перерыв

Хорхе Карраскаль в пятницу стал игроком ЦСКА, а уже в воскресенье с первых минут вышел на товарищеский матч против «Рубина», который проходит в Турции. Впрочем, Карраскаль покинул поле уже на 33-й минуте поединка. К тому времени колумбийский полузащитник успел получить две жёлтые карточки.

Поскольку игра товарищеская, ЦСКА не будет играть в меньшинстве – удалённого Хорхе Карраскаля заменил Чидера Эджуке.

Следить за развитием событий на поле в матче между ЦСКА и «Рубином» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

Добавим, что чемпионат России возобновится уже на следующих выходных. С 26 по 28 февраля пройдут матчи 19-го тура.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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ЦСКА МОСКВА РУБИН
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