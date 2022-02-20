​Из ЦСКА ушла женщина, придумавшая скандальный ролик о Наташах - источник

Екатерина Кирильчева покинула должность главного редактора клубного телевидения ЦСКА. Об этом в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!» рассказывает журналист Максим Алланазаров.

Стоит сказать, что именно Кирильчева месяц назад придумала ролик о Наташах, который стал скандальным. В ролике, напомним, Юсуф Язиджи в ненастоящей переписке отвечает ЦСКА только тогда, когда видит сообщение: «У нас в России много Наташ». Клуб быстро удалил ролик и принёс извинения.

ЦСКА на текущий момент готовится к возобновлению сезона. Первый официальный матч в году против «Спартака» команда проведёт уже 26 февраля.