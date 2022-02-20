«Рубин» посредством своего официального сайта объявил о переходе в клуб 18-летнего вингера Даниила Кузнецова. Футболист поставил подпись в трудовом соглашении, рассчитанном на пять лет.

Кузнецов является воспитанником питерского «Зенита». За первую команду «сине-бело-голубых» в этот сезоне он отыграл считанное количество минут в пяти матчах, где он выходил на замену в концовке.

«Рубин» первый официальный матч в 2022 календарном году будет проводить как раз против «Зенита». Команды сойдутся в календарном матче чемпионата России в понедельник, 28 февраля.