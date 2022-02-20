​Карраскаль – в составе ЦСКА на матч с «Рубином»

За шесть дней до дерби со «Спартаком» в Премьер-лиге ЦСКА в Турции проведёт товарищеский матч против «Рубина».

Главный тренер московской команды Алексей Березуцкий решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Акинфеев, Бийол, Набабкин, Щенников, Дивеев, Обляков, Мухин, Карраскаль, Медина, Язиджи, Заболотный.

Стоит отметить выход в основном составе Хорхе Карраскаля – колумбиец стал игроком ЦСКА только в пятницу.

Не пропустите трансляцию матча между ЦСКА и «Рубином» в текстовом формате. Она пройдёт на страницах сетевого издания LiveResult и начнётся в 15:00 по Москве.