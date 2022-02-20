​Заболотный: «В 2010 году ещё не был готов играть за основу ЦСКА»

Летом прошлого года Антон Заболотный, являющийся воспитанником ЦСКА, вернулся в клуб. Давая интервью пресс-службе «армейцев», форвард вспомнил свой гол «Ксамаксу», забитый на сборах в начале 2010 года. Игрок ответил на вопрос, был ли он готов уже тогда выступать за основной состав команды.

«Думаю, на тот момент я ещё не был готов играть за основу. Был сыроват. Видимо, надо было пройти этот нелёгкий путь, который я прошёл, чтобы сейчас в полной мере наслаждаться игрой за ЦСКА», - слова Заболотного приводятся на официальном сайте ЦСКА.

В сезоне 2021/2022 Антон Заболотный провёл за ЦСКА 17 матчей. На счету нападающего шесть забитых голов.