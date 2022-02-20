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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Мхитарян – большой профессионал, его переход в «Динамо» оправдает себя полностью» эксклюзив

20 Февраля 2022 • 12:26 Комментировать

Бывший защитник московского «Динамо» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможный переход в стан «бело-голубых» армянского нападающего итальянской «Ромы» Генриха Мхитаряна.

- Приход Мхитаряна в «Динамо» оправдает себя полностью. Это игрок, который здорово поможет московскому клубу. Генрих – большой профессионал с богатым международным опытом, лидер на футбольном поле. Он найдёт общий язык со Шварцем, им будет комфортно работать вместе. Плюс ко всему, контракт Мхитаряна с «Ромой» истекает ближайшим летом, так что он может достаться «Динамо» бесплатно.

Для футболиста, который всю жизнь провёл в Европе, 33 года – отнюдь не критический возраст переезжать играть в Россию. Мхитарян должен быть конкурентоспособным в нашей стране по своим физическим качествам. Единственная проблема могла бы заключаться в ментальности – есть ли у него интерес играть в российском чемпионате.

Если ты всю свою сознательную жизнь тренируешься по европейской программе, то когда ты приезжаешь в РПЛ, у тебя обычно всё в голове переворачивается. Было много примеров, когда известные футболисты из той же Германии сбавляли к себе требования в России. Но с Мхитаряном такое вряд ли случится, поскольку сейчас в «Динамо» главным тренером Шварцем и спортивным директором Бувачем выстроена как раз немецкая система.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Динамо Москва Генрих Мхитарян Чемпионат России Равиль Сабитов РПЛ
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