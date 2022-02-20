Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход защитника Виктора Васина из московского ЦСКА в алма-атинский «Кайрат».

- Думаю, в скором времени в Казахстан поедут немало российских футболистов. Мы видим, что братья Маляровы уже там. Не найдя себе клубы в России из-за большой конкуренции, Никита перешёл в «Актобе», а Кирилл – в карагандинский «Шахтёр». Почти то же самое и с Васиным. Наверное, он пошёл в «Кайрат» на очень хорошую зарплату, а не ради повышения своей квалификации. И это нормально.

Мне кажется, что игроки, которые на сегодняшний день неконкурентоспособны в Российской Премьер-лиге, но хотят играть в футбол, при этом не потеряв, а может, даже и выиграв в зарплате, могут переезжать в Казахстан и продолжать там свою футбольную жизнь ещё года три, если не пять, условно.