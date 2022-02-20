Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сабитов: «Наверняка Васин пошёл в «Кайрат» на очень хорошую зарплату, и это нормально» эксклюзив

20 Февраля 2022 • 12:01 Комментировать

Экс-главный тренер юношеской сборной России, нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход защитника Виктора Васина из московского ЦСКА в алма-атинский «Кайрат».

- Думаю, в скором времени в Казахстан поедут немало российских футболистов. Мы видим, что братья Маляровы уже там. Не найдя себе клубы в России из-за большой конкуренции, Никита перешёл в «Актобе», а Кирилл – в карагандинский «Шахтёр». Почти то же самое и с Васиным. Наверное, он пошёл в «Кайрат» на очень хорошую зарплату, а не ради повышения своей квалификации. И это нормально.

Мне кажется, что игроки, которые на сегодняшний день неконкурентоспособны в Российской Премьер-лиге, но хотят играть в футбол, при этом не потеряв, а может, даже и выиграв в зарплате, могут переезжать в Казахстан и продолжать там свою футбольную жизнь ещё года три, если не пять, условно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кайрат Чемпионат России Равиль Сабитов Виктор Васин Чемпионат Казахстана
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
12:17 · Россия. Премьер-лига
​Заболотный – о голе «ножницами»: «Мне свойственно так забивать»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Сабитов: «Наверняка Васин пошёл в «Кайрат» на очень хорошую зарплату, и это нормально» эксклюзив
19 Февраля
22:44 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Зенита» будет защищать цвета казанского «Рубина»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Сочи» остаток сезона проведёт в «Балтике»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Ларссон и Рассказов забили за «Спартак» в контрольном поединке, который проходил в закрытом режиме
17:05 · Россия. Премьер-лига
Халилович: «Дзюба по-прежнему достаточно хорош, чтобы играть за «Зенит»
16:15 · Россия. Премьер-лига
Начиная с 2020 года, будущий новичок ЦСКА Гбамен пропустил 86 матчей «Эвертона» из-за травм 2
15:45 · Россия. Премьер-лига
Перед согласованием аренды Гбамена ЦСКА интересовался хавбеком лондонского «Арсенала» слухи
15:25 · Россия. Премьер-лига
Масалитин – о трансферной кампании ЦСКА: «Нужен ещё один форвард»
14:46 · Россия. Премьер-лига
«Химки» всё же подписали форварда «Спартака» Руденко – ранее ходили слухи о проваленном медосмотре игрока официально
14:28 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА согласовал условия аренды полузащитника «Эвертона»
12:36 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Ростова» перешёл в словацкий клуб официально
11:22 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» назвал состав на третий зимний сбор
10:03 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА нашёл усиление в АПЛ
08:44 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в матче с «Райо Вальекано»
Все новости
Рекомендуем