Форвард «Ростова» Давид Тошевски отправился в аренду. 20-летний футболист будет выступать в Словакии за команду «Земплин Михаловце».

Стороны поставили подписи под арендным договором, рассчитанным до конца текущего года, рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что первую часть сезона-2021/2022 Тошевски тоже провел в аренде. Он выступал за польский коллектив «Гурник Забже». Нападающий принял участие в четырех поединках, в которых отметился тремя взятиями ворот.

По итогам 18 туров российской Премьер-лиги «Ростов» располагается на 14-м месте в турнирной таблице.