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Нападающий «Ростова» перешёл в словацкий клуб официально

19 Февраля 2022 • 12:36 Комментировать

Форвард «Ростова» Давид Тошевски отправился в аренду. 20-летний футболист будет выступать в Словакии за команду «Земплин Михаловце».

Стороны поставили подписи под арендным договором, рассчитанным до конца текущего года, рапортует клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что первую часть сезона-2021/2022 Тошевски тоже провел в аренде. Он выступал за польский коллектив «Гурник Забже». Нападающий принял участие в четырех поединках, в которых отметился тремя взятиями ворот.

По итогам 18 туров российской Премьер-лиги «Ростов» располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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