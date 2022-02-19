«Зенит» назвал состав на третий зимний сбор

Делегация петербургского «Зенита» отправилась на заключительный тренировочный сбор, который состоится в Испании.
Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак взял в Марбелью 23-х игроков. В данный список не был включен центральный защитник Деян Ловрен. Хорватский футболист остался в Санкт-Петербурге, где продолжит восстанавливаться после травмы.
На следующей неделе петербургский коллектив проведет ответную встречу с севильским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Матч запланирован на 24 февраля.
В первом поединке подопечные Семака уступили на своем поле со счетом 2:3.
Команда отправилась в Испанию на третьи «Газпром» — тренировочные сборы— ФК «Зенит» (@zenit_spb) February 19, 2022
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