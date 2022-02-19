«Зенит» назвал состав на третий зимний сбор

Делегация петербургского «Зенита» отправилась на заключительный тренировочный сбор, который состоится в Испании.

Наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак взял в Марбелью 23-х игроков. В данный список не был включен центральный защитник Деян Ловрен. Хорватский футболист остался в Санкт-Петербурге, где продолжит восстанавливаться после травмы.

На следующей неделе петербургский коллектив проведет ответную встречу с севильским «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы. Матч запланирован на 24 февраля.

В первом поединке подопечные Семака уступили на своем поле со счетом 2:3.