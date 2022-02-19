ЦСКА нашёл усиление в АПЛ

Московский ЦСКА подыскивает усиление в среднюю линию поля. Скауты «армейского» клуба нашли подходящего футболиста в английской Премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, в сфере интересов ЦСКА оказался ивуарийский полузащитник Жан-Филипп Гбамен, правами на которого владеет «Эвертон». Московский клуб попытается оформить переход игрока до закрытия трансферного окна в России. Дедлайн намечен на вторник, 22 февраля.

26-летний опорник связан контрактными обязательствами с «ирисками» до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.