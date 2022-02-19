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«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в матче с «Райо Вальекано»

19 Февраля 2022 • 08:44 Комментировать

В рамках 25-го тура чемпионата Испании состоялся поединок между «Эльче» и «Райо Вальекано». Хозяева поля отпраздновали победу со счетом 2:1, а решающий гол забил новичок команды Эсекель Понсе, арендованный у московского «Спартака».

В российском клубе отреагировал на успех аргентинца и поздравил его посредством твиттер-аккаунта.

«Понсе забил победный гол в дебютном матче! Так держать, Танк», - гласит сообщение «красно-белых».

24-летний нападающий присоединился к испанскому коллективу в конце января. Арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца июня 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Эльче Эсекель Понсе
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