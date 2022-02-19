Президент «Урала»: «Я не могу сказать, что у нас очень слабый чемпионат, сейчас просто пошли на спад»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на тот факт, что российский чемпионат оказался ниже шотландского и голландского первенства в таблице коэффициентов УЕФА после проведенных матчей в плей-офф еврокубков. Чиновник заявил, что считает сложившуюся ситуацию вполне закономерной.

«Я не могу сказать, что у нас очень слабый чемпионат, сейчас просто пошли на спад. Нельзя находиться ниже, чем Голландия? Почему? В Голландии везде есть футбольные поля, везде! В Австрии тоже везде есть! У них ведь тоже амбиции большие», - сказал Иванов в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что на данный момент Россия занимает десятую строчку в рейтинге лиг Старого Света. В четверг «Зенит» не смог набрать очки в копилку, проиграв дома «Бетису».