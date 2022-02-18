Агент потенциального новичка московского ЦСКА Хорхе Карраскаля Пабло Боселли в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о ходе переговоров.

- Сегодня в Германии Хорхе прошел медосмотр. Все хорошо, он в полнейшем порядке. Так что могу сказать, что сейчас мы собираемся в Испанию, где и подпишем контракт с ЦСКА!

Карраскалю 23 года, у него уже есть опыт выступлений в Европе, ранее он защищал цвета львовских «Карпат». В данный момент права на игрока принадлежат «Ривер Плейт». Трансферная стоимость футболиста оценивается примерно в 6 млн евро.

Сергей Румянцев