Зарема ведёт переговоры с «Крыльями Советов» о переходе Чернова в «Спартак»

Московский «Спартак» уже этой зимой может заполучить к себе в состав защитника самарских «Крыльев Советов» Никиту Чернова. Ранее между клубами была договорённость о летнем трансфере, но сделка может состоять куда раньше, чем планировалось.

По сообщению российского издания «РБ Спорт», руководство «красно-белых» хочет заполучить Чернова уже в ближайшее время. Этим вопросом занимается лично Зарема Селихова.

Отметим, что в этом сезоне Чернов провёл за «Крылья Советов» 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. В середине января футболисту исполнилось 26 лет.